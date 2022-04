POL-LIP: Kalletal-Talle. Kollision von zwei Pkws.

Lippe (ots) - Am frühen Freitagmorgen (8. April 2022) gegen 2.00 Uhr stiegen fünf Unbekannte in eine Tankstelle in der Salzufler Straße in Wüsten ein. Sie näherten sich der Tankstelle aus Richtung Steinweg/Roseggerweg und schlugen eine Scheibe ein, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dort räumten sie eine Vielzahl an Zigarettenschachteln im Wert von rund 12.000 ...

mehr