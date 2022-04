Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Unfall mit zwei Radfahrenden.

Lippe (ots)

Schon am Donnerstag (31.03.2022) wurde eine Pedelec-Fahrerin bei einem Sturz leicht verletzt. Der Unfallhergang ist bislang unklar. Offenbar wollte die 53-Jährige gegen 8:30 Uhr vom Bürgersteig in der Echternstraße losfahren, als ein Radfahrer rasch an ihr vorbeifuhr. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, ihr Pedelec nahm ebenfalls Schaden. Wer Hinweise zum Unfallverlauf und den zweiten Radfahrer geben kann, wendet sich bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

