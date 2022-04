Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. In Tankstelle eingebrochen und Zigaretten gestohlen.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen (8. April 2022) gegen 2.00 Uhr stiegen fünf Unbekannte in eine Tankstelle in der Salzufler Straße in Wüsten ein. Sie näherten sich der Tankstelle aus Richtung Steinweg/Roseggerweg und schlugen eine Scheibe ein, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dort räumten sie eine Vielzahl an Zigarettenschachteln im Wert von rund 12.000 Euro aus den Regalen und flüchteten über das an die Tankstelle angrenzende Feld in Richtung "Oberer Steinbecker Weg". Wer dem Kriminalkommissariat 2 Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben kann, meldet sich bitte unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell