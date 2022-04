Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Brand einer Tanne durch Feuerwehr gelöscht

Lippe (ots)

(RB) Am frühen Samstagmorgen gegen 02:25 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr in die Hölandstraße gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte bemerkt, dass eine im Vorgarten eines Wohnhauses stehende, ca. 8 Meter hohe Tanne angefangen hatte zu brennen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Am Baum entstand erheblicher Schaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die Tanne durch Unbekannte vorsätzlich angezündet worden war. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 05231-6090 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell