POL-LIP: Lage - Tür eines Optikers beschädigt und geflüchtet

(RB) In der Zeit zwischen Freitag 18:00 Uhr und Samstag 08:40 Uhr ist ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem ebenfalls unbekannten Fahrzeug gegen die Eingangstür eines Optikers an der Friedrich-Petri-Straße gefahren. Obwohl erheblicher Sachschaden an der Tür entstanden ist, hat sich der Verursacher vom Unfallort entfernt, ohne seinen Meldepflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat zu wenden: Tel. 05231-6090.

