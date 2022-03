Raesfeld (ots) - Einem Tier sei er ausgewichen, gab ein 21 Jahre alter Borkener nach einem Verkehrsunfall in Raesfeld an. Gegen 22.15 Uhr war der Autofahrer auf der Heidener Straße (L 829) aus Richtung Raesfeld kommend in Richtung Marbeck unterwegs. In einer Doppelkurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und fuhr über eine ...

mehr