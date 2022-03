Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hecke in Brand gesetzt

Gronau (ots)

Die Hecke eines Nachbarn in Brand gesetzt hat ein 44 Jahre alter Gronauer. Beim Abflämmen von Unkraut an der Frankenstraße wurden rund zwei Meter der Bepflanzung durch die Flammen beschädigt. Der Gronauer konnte das Feuer am Freitagnachmittag vor dem Eintreffen der Feuerwehr Gronau selbstständig löschen. In den vergangenen Jahren kam es beim Abflämmen von Unkraut im Kreis Borken immer wieder zu Bränden. Durch die heiße Flamme am Brennkopf entstandene Hitze entzündeten sich trockene Gehölze, Wiesenflächen, aber auch Gebäude.

