POL-BOR: Borken - Radfahrer stürzt

Bocholt (ots) - Das Rotlicht missachtet hat eine 20 Jahre alte Bocholterin am Samstagmorgen in Bocholt. Die Autofahrerin war gegen 07.20 Uhr auf dem Westring stadtauswärts unterwegs. Als sie in die Kreuzung mit der Landesstraße 602 einfuhr, kollidierte sie mit dem Wagen eines 31 Jahre alten Bocholters. Die Fahrt der Unfallverursacherin endete an einer Leitplanke. Der Autofahrer war auf der L 602 in Richtung Werther ...

