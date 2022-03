Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Handy-Shop eingebrochen

Bocholt (ots)

Eingetreten haben Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines Mobilfunkgeschäftes an der Neustraße in Bocholt am frühen Samstagmorgen. Durch das entstandene Loch stiegen zwei Personen in das Innere ein und ergriffen mehrere Handys. Eine Zeugin wurde gegen 03.40 Uhr auf die Situation aufmerksam und schrie die Einbrecher an. Beide flüchteten. Bis zum Mannes-Schlatt-Platz folgte die Zeugin den Dieben. Dort stiegen sie in eine schwarze Mercedes-Limousine, vermutlich eine C-Klasse mit ausländischen Kennzeichen und flüchteten in Richtung Neutorplatz/Schanze. Die Beschriftung der Kennzeichen war schwarz auf weißem Untergrund. Beide Täter wurden wie folgt beschrieben: circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt, athletische Figur, dunkle, kurze Haare, mit dunklem Teint. Beide trugen dunkle Kapuzenpullover, Steppjacken sowie weiße Sneaker. Auf der Flucht stürzte ein Täter. Mutmaßlich verletzte er sich dabei an den Händen und Knien. Auf der Flucht warfen sie vier Mobilfunkgeräte weg. Ob sie im Besitz weiteren Diebesguts sind, ist derzeit unklar. Die Kripo Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell