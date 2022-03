Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Spielhalle

Bocholt (ots)

Eine Alarmanlage hat in der Nacht zum Samstag gegen 04.30 Uhr den Innenraum einer Spielothek in Bocholt vernebelt, ausgelöst durch einen Einbruch. Durch einen Notausgang waren Unbekannte in das Gebäude an der Ebertstraße gewaltsam gelangt. Im Inneren brachen sie mehrere Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Die Höhe der Beute ist derzeit unklar. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990.

