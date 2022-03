Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer flüchtet unter Drogeneinfluss

Bocholt (ots)

Als ein zunächst unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag einen Streifenwagen erblickte, stellte er seinen Wagen auf einem Parkplatz an der Werther Straße ab und flüchtete zu Fuß. Wenig später kam er zurück. Er sei nicht mit dem Auto gefahren, gab er Polizeibeamten gegenüber an. Wenig glaubhaft: Sein Handy lag im Wagen, Zeugen gaben an, dass er mit dem Fahrzeug unterwegs sei sowie die Feststellungen der Polizisten ließen den eindeutigen Schluss zu, dass der 22-Jährige gefahren war. Der Grund der Flucht: Ein Drogentest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an und einen gültigen Führerschein besitzt der Bocholter zudem nicht. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Nun folgt ein Strafverfahren.

