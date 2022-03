Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter fährt weiter

Bocholt (ots)

Mit dem Außenspiegel einen Wagen touchiert hat ein 45 Jahre alter Bocholter am Samstagmittag. Er und ein unbekannter Autofahrer waren auf der Herzogstraße in Richtung Dinxperloer Straße unterwegs. Der Unbekannte hielt an. Der Bocholter musste zunächst Gegenverkehr passieren lassen. Als er wieder anfuhr, um an dem haltenden Fahrzeug vorbeizufahren, kam es zur Kollision. Der Unfallverursacher stellte seinen Wagen auf einem Parkplatz ab und ging zur Unfallstelle zurück. Der Geschädigte war nicht mehr da. Zu dem Geschehen kam es am Samstag gegen 12.00 Uhr. Die Polizei bittet den Geschädigten sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 aufzunehmen.

