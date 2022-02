Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Geldbeutel aus Handtasche gestohlen (aktualisierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag wurde eine 70 Jahre alte Frau zwischen 09.50 Uhr und 10.10 Uhr Opfer eines Diebstahls in einem Einkaufsmarkt in der Calwer Straße in Sindelfingen. Zunächst wurde die Frau von einem noch unbekannten Mann angesprochen und um Hilfe bei der Suche nach einem Produkt gebeten. Kurz darauf rempelte eine unbekannte Frau sie an. Einige Minute später bemerkte die 70-Jährige das Fehlen ihres Geldbeutels, der sich in ihrer Handtasche befunden hatte. Es besteht der Verdacht, dass das Ansprechen und Anrempeln in direktem Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten. Der Mann wurde als etwa 30 Jahre alt, schlank und circa 170 cm groß beschrieben. Er trug eine Pudelmütze und eine hellbraune Jacke. Die Frau wurde auf etwa 50 bis 60 Jahre alt geschätzt. Sie sei korpulent und mit einem türkisgrünen Rock sowie einer hellen Jacke und Kopftuch bekleidet gewesen. In dem roten Geldbeutel befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, Bankkarten sowie persönliche Dokumente. Personen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, 07031 697-0, zu melden.

