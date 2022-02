Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter schlägt PKW-Scheibe ein

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 17.30 Uhr und Dienstag 06.50 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in einer Tiefgarage in der Freda-Wüsthoff-Straße in Bietigheim-Bissingen sein Unwesen. Der Unbekannte schlug das Fenster der Fahrertür eines in der Garage abgestellten Opel ein. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

