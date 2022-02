Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 8

Sindelfingen: Trucker-Safety-Week hat begonnen - Abmessungen und Gewichte im Fokus

Ludwigsburg (ots)

17 Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben am Montag zwischen 09:00 und 15:00 Uhr auf der Tank-und Rastanlage "Sindelfinger Wald" 75 Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs überprüft. Die Aktion bildete den Auftakt der "Trucker-Safety-Week", bei der die Polizei mit unterschiedlichen Schwerpunkten und an unterschiedlichen Orten Kontrollmaßnahmen durchführt und damit einem Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Reduzierung von mitunter schweren Verkehrsunfällen leisten will.

Neben dem technischen Zustand der Fahrzeuge, den Lenk- und Ruhezeiten sowie der Ladungssicherung standen am Montag die Abmessungen und Gewichte der Lkw im Fokus der Einsatzkräfte.

Von den 75 kontrollierten Fahrzeugen waren drei überladen, sechs weitere waren höher als vier Meter. 12 Fahrerinnen und Fahrer hatten ihre Ladung nicht oder nicht richtig gesichert und zehn weitere trugen während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt. Die Lenk- und Ruhezeiten wurden bei drei Fahrern beanstandet und der Fahrer eines Schwertransportes hatte die behördlichen Auflagen nicht beachtet. Insgesamt kam es bei 41 Lkw und Gespannen Beanstandungen, die zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen, der Erhebung von 12 Sicherheitsleistungen und sieben Mängelberichten führten. Mehrere Fahrerinnen und Fahrer durften ihre Fahrt erst nach Behebung der festgestellten Mängel fortsetzen.

