Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Feiertage in Haft - Bundespolizei verhaftet gesuchten 25-Jährigen

Köln (ots)

Am Mittag des 23.12.2021 nahm eine Streife der Bundespolizei einen 25-Jährigen fest, nachdem bei einer Kontrolle festgestellt wurde, dass gegen den Mann aus Künzelsau ein Haftbefehl vorliegt. Die knapp 4200EUR Ersatzstrafe konnte er nicht entrichten und verbrachte bereits die Feiertage in Haft.

Beamte der Bundespolizei bestreiften am Donnerstag (23.12.21) gegen 13 Uhr den Hauptbahnhof Köln, als sie einen 25-Jährigen kontrollierten. Der Mann gab während der Kontrolle widersprüchliche Angaben zu seinen Reiseabsichten an. Bei der Abfrage seiner Personalien erklärte sich dann auch der Grund: Der Reisende wurde mit einem Haftbefehl gesucht. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte den Mann aus Künzelsau wegen Erschleichen von Leistungen zur Vollstreckungshaft von 220 Tagen ausgeschrieben. Ersatzweise hätte der Gesuchte einen Betrag von 4.180EUR entrichten können. Obgleich sich der junge Mann zahlungswillig zeigte, war er jedoch nicht in der Lage die Summe aufzubringen. Die Bundespolizisten nahmen ihn fest und überstellten ihn dem polizeilichen Gewahrsamsdienst der Landespolizei in Köln-Kalk.

