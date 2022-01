Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Festnahme nach versuchtem Tankstellenraub

Bad Segeberg (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (19.01.2022) ist es in der Bahnhofstraße in Boostedt zu einem Raubversuch auf eine Tankstelle gekommen, bei dem der Täter in den Räumlichkeiten der Tankstelle durch Polizeibeamte festgenommen wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der 38-jährige Täter um 17:17 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Er gab an, bewaffnet zu sein.

Die Kassiererin verwickelte den Täter so lange in ein Gespräch bis die ersten zwischenzeitlich alarmierten Streifen eintrafen und den Boostedter im Verkaufsraum vorläufig festnahmen.

Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Einsatzkräfte keine Waffe auf.

Die Polizisten brachten den Festgenommenen zum 1. Polizeirevier nach Neumünster.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst aus Pinneberg und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 38-Jährige aus Mangel an Haftgründen entlassen.

Ihm droht ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell