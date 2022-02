Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Presseerstmeldung: Geldautomat gesprengt

Bausendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter sprengten in den frühen Morgenstunden des 18.02. einen Geldautomaten der Volksbankfiliale in der Trierer Straße in Bausendorf. Die Detonation führte zu erheblichen Gebäudeschäden. Menschen kamen hingegen nicht zu Schaden. Die Täter flüchteten nach der Tat mit einem hochmotorisierten PKW, vermutlich ein dunkler Audi, über die Autobahnen A1 und A60 nach Belgien. Über eine mögliche Tatbeute liegen zur Stunde noch keine Erkenntnisse vor. Die belgischen Behörden waren ebenfalls in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden.

