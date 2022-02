Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 17.02.2022

Daun (ots)

Ereignis: Diebe in Hillesheim unterwegs

Ort: Hillesheim, Vor Kyllerhöhe

Zeit: 15.02.2022, 23.30 Uhr bis 16.02.2022, 06.00 Uhr

Am Mittwochmorgen bemerkte ein Hauseigentümer aus Hillesheim, Vor Kyllerhöhe, dass das Garagentor, welches er am Abend zuvor fest verschlossen hatte, gänzlich offenstand. Er stellte bei Nachschau fest, dass unbekannte Täter zwei im Raum abgestellte E- Mountainbikes der Marke Cube entwendet hatten. Wenige Zeit später meldete sich ein weiterer Anwohner, dieser wohnt in der näheren Nachbarschaft zum ersten Tatort, und zeigte einen versuchten Diebstahl von hochwertigen PKW- Kompletträdern an. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zum Gartenhaus verschafft und die dort vorgehaltenen Alufelgen nach draußen verbracht und für eine Abholung entsprechend deponiert. Möglicherweise wurden der oder die Täter bei diesem Vorhaben gestört und verließen die Örtlichkeit ohne Beute. Da beide Tatorte in räumlicher Nähe liegen und der Tatzeitraum ebenfalls stimmig ist, könnte es sich in beiden Fällen um ein und dieselben Täter gehandelt haben. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Ereignis: Unbekannte zerkratzen VW Bus

Ort: Daun, Schweizstraße

Zeit: Mittwoch, 16.02.2022, 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten am gestrigen Mittwoch einen in der Schweizstraße abgestellten VW Bus (Multivan). Mittels spitzem Gegenstand wurde an der hinteren linken Tür des Autos ein Lackschaden von ca. 40 x 40 cm verursacht. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell