Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte drohen 24-Jähriger - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Samstagvormittag (18.09.) meldete sich eine Frau bei der Polizei Gütersloh und gab an, kurze Zeit zuvor durch zwei unbekannte Männer angesprochen worden zu sein. Die 24-Jährige ging eigenen Angaben nach gegen 09.20 Uhr durch die stadteinwärts liegende Unterführung an der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Kaiserstraße kommend. Dabei soll sie von hinten von einem der unbekannten Männer gegen die Wand gedrückt worden sein. Während der Unbekannte der 24-Jährigen drohte, sah sie bei dem Mann einen als Beil beschriebenen Gegenstand. Die genauen Hintergründe der Bedrohung sind derzeitig nicht bekannt und Bestandteil der Ermittlungen. Mit dem Haupttäter und dem zweiten unbekannten Mann ging die Frau anschließend ein paar Meter in Richtung Kreuzungsbereich Kaiserstraße mit, bevor sie flüchten konnte. Die Männer bogen auf die Kaiserstraße in Richtung Nordring ab und gingen davon.

Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Der Haupttäter war ca. 1,70 Meter groß, ca. 25 Jahre alt, hatte ein rundes Gesicht und kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit einer Stoffweste unter welcher er den als Beil beschriebenen Gegenstand getragen haben soll. Der zweite Mann war ca. 1,80 Meter groß, ebenfalls ca. 25 Jahre alt, hatte etwas längere blondierte Haare mit einem dunklen Haaransatz und er trug ein buntes Shirt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Männer geben? Während der Tathandlungen sollen Passanten den Bereich passiert haben. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

