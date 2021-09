Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei mehrerer Jugendlicher in Rheda - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Dienstagnachmittag (21.09., 16.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh durch Zeugen informiert, dass es in Rheda in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, im Bereich der Straßen Herzebrocker Straße/ Am Bahndamm, zu einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher gekommen sei. Den Angaben zufolge sei es unvermittelt zu einer Schlägerei gekommen, bei welcher sich die etwa 15 Jugendlichen mit Schlägen und Tritten angegangen seien. In der Folge verlagerte sich die Auseinandersetzung noch in Richtung Kreisverkehr Bosfelder Weg/ Herzebrocker Straße, bevor dann alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen flüchteten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu den Beteiligten geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

