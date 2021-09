Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist im Waldgebiet bei Borgholzhausen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Am Montag (20.09.) meldete eine Zeugin der Polizei Gütersloh einen Exhibitionisten. Dieser hielt sich am Samstagnachmittag (18.09., 14.00 Uhr) in einem Waldgebiet bei Borgholzhausen an den Straßen Zur Salzenteichs Heide/ Ostbarthauser Straße auf. Den Angaben zufolge befand sich die Zeugin auf einem Spaziergang, als sich ihr ein bislang unbekannter Mann mit einem weißen Kastenwagen näherte. Bei geöffneter Fensterscheibe fuhr der Unbekannte mit seinem Pkw in Schrittgeschwindigkeit an der Zeugin vorbei und zeigte sich in schamverletzender Weise.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 25 Jahre alt und schwarze, glatte Haare. Er war bekleidet mit einem weißen Overall und trug einen Mund-Nase-Schutz. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen, geschlossenen Kastenwagen mit einem Osnabrücker amtlichen Kennzeichen (OS).

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann oder dem Fahrzeug geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

