Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer am Friedhof in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Sonntagmorgen (19.09., 06.30 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über ein Feuer am Friedhof an der Berliner Straße informiert.

Das Feuer brach im Bereich eingefassten Abfallabladefläche aus.

Zeugen hatten das Feuer bereist vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend gelöscht. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen.

Wer hat in der Umgebung rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell