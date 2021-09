Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhausbrand am Haydnweg

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden in der Nacht zu Samstag (18.09., 00.45 Uhr) zu einem Wohnhausbrand am Haydnweg im Ortsteil Schloß Holte gerufen. Der eingesetzte Löschzug aus Schloß Holte konnte den Brand mit starker Rauchentwicklung umgehend löschen und das Zweiparteienhaus im Anschluss ausreichend belüften. Die anwesenden Anwohner verließen das Haus bereits zuvor und blieben unverletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand das Feuer in einem Heizungsraum im Erdgeschoss. Eine technische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden. Die geschätzte Schadenshöhe liegt in einem fünfstelligen Euro-Bereich.

