POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Halle-Künsebeck - Korrektur

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntagabend (19.09., 18.45 Uhr) ereignete sich auf der Brackweder Straße in Höhe der Werkstraße ein Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 24-jähriger Mazda-Fahrer aus Limburgerhof auf einem vor ihm fahrenden Audi eines 64-Jährigen aus Bad Salzuflen auf. Der Mann aus Bad Salzuflen geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Sein Fahrzeug kollidierte dort mit dem Auto eines 66-jährigen Mannes aus Halle. Der VW des 66-Jährigen kam von der Straße ab und rutschte über eine Böschung auf den Parkplatz eines Gartencenters. Dort wurde ein Einkaufswagenunterstand beschädigt. Neben den drei Autofahrern wurde auch die 61-jährige Beifahrerin des 64-jährigen Bad Salzuflers schwer verletzt. Mit Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber wurden sie in umliegender Krankenhäuser gefahren.

Aufgrund einer Alkoholisierung des 24-jährigen Mazda-Fahrers wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Alle drei Fahrzeuge wiesen starke Beschädigungen auf. Da zwei der drei Fahrzeuge brannten, mussten Kräfte der Feuerwehr diese löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 30.000 Euro. Zur weiteren Spurensicherung wurden alle Fahrzeuge sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

