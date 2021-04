Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Nach Notlandung mit Gleitschirm leicht verletzt

Oppenau (ots)

Ein Gleitschirmflug endete am Sonntag für eine 41-Jährige in einem Baum in einem Waldstück zwischen Herlesried und Hallecke. Bei ihrer Notlandung gegen 11.20 Uhr zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Bergwacht und der Feuerwehr waren an der Rettung beteiligt. Ein Sachschaden dürfte derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht entstand sein, sämtliches Equipment konnte geborgen werden. Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell