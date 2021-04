Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L 87 - Von der Fahrbahn abgekommen

Achern (ots)

Zu einem Unfall im östlichen Kreisverkehr am Autobahnzubringer kam es am Montagmorgen. Gegen 10 Uhr war eine Autofahrerin aus Richtung Freistett kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Unfallursache in einer nicht angepassten Geschwindigkeit der Autofahrerin zu suchen sein. In der Folge kam der BMW der 36-Jährigen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und im Anschluss durch Übersteuern nach links, wo er schließlich auf der Mittelleitplanke zum Stehen kam. Mit schweren Verletzungen kam die Fahrerin in ein Krankenhaus. Am BMW und den Leitplanken dürfte ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden sein.

