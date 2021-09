Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Marienfelder Straße - Radfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagabend (21.09., 17.20 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich der Marienfelder Straße/ Auf der Benkert ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer, der sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Zuvor befuhr der 80-jährige Gütersloher mit einem Fahrrad den Seitenstreifen der Marienfelder Straße in Richtung Gütersloh, als er beabsichtigte nach links in die Straße Auf der Benkert abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 19-jährige Frau aus Harsewinkel mit einem Seat die Marienfelder Straße in gleiche Fahrtrichtung. Als der Radfahrer den Angaben nach sein Abbiegevorhaben unvermittelt einleitete, kam es zur Kollision mit der Seat-Fahrerin.

Der 80-Jährige stürzte und musste aufgrund der Verletzungen durch den eingesetzten Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Hospital transportiert werden. Die Seat-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 2500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell