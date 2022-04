Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Versuchter Einbruch in Kompostwerk

Lippe (ots)

(RB) Unbekannte Täter versuchten am Samstag gegen 23:00 Uhr in das Kompostwerk an der Straße Zum Kompostwerk einzubrechen. Sie gelangten auf bislang ungeklärte Art und Weise auf das Gelände und legten dort Diebesgut zum Abtransport bereit. Aufmerksamen Zeugen waren die Täter aufgefallen und hatten die Polizei alarmiert. Diese konnte allerdings auf dem riesigen Gelände trotz des Einsatzes eines Diensthundes keine Personen mehr antreffen. Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten sich unter Tel. 05231-6090 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

