Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall - eine Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 62-jährige Marlerin fuhr am späten Montagnachmittag (16.45 Uhr) mit ihrem Auto auf dem Bachackerweg in Richtung Carl-Duisberg-Straße. An der beampelten Kreuzung hielt sie an. Dabei fuhr ihr eine 50-jährige Frau aus Marl mit ihrem Auto von hinten auf. Die 62-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell