Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kind bei Unfall auf Parkdeck verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 14.10 Uhr, wurde ein dreijähriger Junge aus Marl bei einem Unfall auf dem unteren Parkdeck am Marler Stern (Bergstraße) schwer verletzt. Eine 59-jährige Autofahrerin aus Waltrop bog auf dem Pardeck rechts ab und stieß dabei mit dem Kind zusammen. Der Junge stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Die Eltern des Kindes waren während des Unfalls zugegen.

