Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Junger Mann von Zug erfasst

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, ist ein 19-Jähriger aus Marl bei einem Unfall am Bahnhof Haltern tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der junge Mann die Bahngleise im Bereich des Bahnhofs überqueren wollen, um seine Zugverbindung noch zu erreichen. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung und akustischem Warnsignal konnte der Zugführer eines heranfahrenden Zuges den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 19-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Anhaltspunkte für Fremdverschulden liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell