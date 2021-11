Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen am Wochenende

Rheinmünster/Rastatt (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben Freitagabend, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Albanien, einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 23-Jährige albanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubtem Aufenthalt. Da er die fällige Geldstrafe bezahlte, konnte die Haftstrafe abgewendet werden. Nicht so ein Glück hatte gestern Nachmittag ein 45-Jähriger deutscher Staatsangehöriger am Bahnhof in Rastatt. Er wurde im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich durch Beamte der Bundespolizei angetroffen und polizeilich kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen Betrugsdelikten bestand. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 98 Tage in das Gefängnis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell