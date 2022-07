Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Einsatz, Update 07.07.2022, 17 Uhr

Der Haftrichter vom Amtsgericht Offenburg hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg zugestimmt und Haftbefehl erlassen. Der 56-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

POL-OG: Friesenheim - Einsatz , Update 07.07.2022, 13.55 Uhr

Friesenheim Nachdem ein 56-Jähriger am Mittwochmittag seine ehemalige Lebenspartnerin in Friesenheim mit einer Pistole bedroht und zudem versucht hatte, sie in ein Auto zu zerren, gelang es den Beamten der Polizei im Rahmen eines Großeinsatzes ihn am Abend in Gottmadingen im Landkreis Konstanz vorläufig festzunehmen. Nach Alarmierung der Polizei gegen 11.45 Uhr wurde der Bereich um die Schule unmittelbar in die polizeilichen Maßnahmen mit einbezogen, da die Kinder dort den Unterricht besuchten und eine mögliche Gefährdung dieser nicht ausgeschlossen werden konnte. Schnell war klar, dass aus diesem Grund und zum Schutz von Unbeteiligten die polizeiliche Präsenz an der Schule erhöht werden musste. Die betroffenen Schüler, Eltern und Lehrer unterstützten die Evakuierung, was zu einem ruhigen Ablauf der Maßnahmen in Abstimmung mit der Gemeinde vor Ort beigetragen hatte. Ein eigentlich unbeteiligter Mann, der mehrfach versuchte die Absperrung zu umgehen und über einen Zaun zu klettern, wurde von den Polizeibeamten abgehalten, wobei es zur Gegenwehr und im Nachgang zu einer Anzeige wegen Widerstands gekommen war. Nach der Verfolgung und vorläufigen Festnahme durch Beamte des PP Konstanz gelang am Mittwochabend die Festnahme des 56-jährigen Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde von der Staatsanwaltschaft Offenburg ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchter Geiselnahme und Verstößen gegen das Waffengesetz beantragt; die Vorführung beim Haftrichter ist im Laufe des Tages geplant.

Frieseheim - Einsatz , Update 19.30 Uhr

Die Einsatzmaßnahmen der Polizei bei der Fahndung nach dem 56-jährigen Tatverdächtigen konnten am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr erfolgreich beendet werden. Auf der Fahrt durch den Schwarzwald wurde der Flüchtige im Raum Gottmadingen von Kräften des Polizeipräsidiums Konstanz vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Offenburg wird in diesem Zusammenhang einen Haftbefehl beantragen.

POL-OG: Friesenheim - Einsatz, update 17.30 Uhr

Nach Erkenntnissen der Polizei war es innerhalb einer Familie bereits Ende Juni zu internen Streitigkeiten gekommen, welche sich am Mittwochmittag zuspitzten. Nach Angaben einer Frau wurde sie gegen 11.30 Uhr von ihrem getrennt lebenden Partner im Bereich ihrer Arbeitsstelle in Friesenheim mit einer Waffe bedroht. Die Alarmierung einer Vielzahl polizeilicher Einsatzkräfte konzentrierte sich zunächst auf die Schule der Kinder, um einen möglichen Übergriff auf diese und Unbeteiligte zu verhindern. Alle Schulkinder blieben in ihren Klassen, bis gegen 13.45 Uhr eine mögliche Gefährdung ausgeschlossen werden konnte. Mit Unterstützung der Gemeinde Friesenheim durch die Bereitstellung von Bussen und der Kooperationsbereitschaft vieler Eltern, konnten alle Schulkinder in Ruhe nach und nach das Gebäude verlassen. Angeforderte Betreuungskräfte der Polizei und des DRK kümmerten sich um die betroffenen Kinder, Eltern und Lehrer. Gegen 15.40 Uhr waren alle Maßnahmen im Bereich der Schule abgeschlossen. Parallel dauern die Fahndungsmaßnahmen nach dem Gesuchten weiter an. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers soll aktuell der Aufenthaltsort des 56-jährigen Tatverdächtigen ermittelt werden, um mit ihm bezüglich der mutmaßlichen Bedrohung Kontakt aufzunehmen. Derzeit liegen keine Hinweise vor, die auf eine Gefährdung Unbeteiligter hindeuten. Die weiteren Ermittlungen werden von der Offenburger Kriminalpolizei übernommen.

Friesenheim - Einsatz / 1.Nachtragsmeldung

Die Fahndung nach einem Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einer mutmaßlich familiären Bedrohungslage dauert weiter an. Familienangehörige des Gesuchten werden aktuell polizeilich befragt. Starke Polizeikräfte sind nach wie vor am Schulgebäude in Friesenheim, wo sich die Kinder der betroffenen Familie zuvor befanden. Hinweise auf eine Gefährdung Außenstehender liegen bislang nicht vor. Aktuell laufen Vorbereitungen, um den Schülern den sicheren Heimweg zu ermöglichen. Zur Unterstützung der Fahndung ist aktuell auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Ursprungsmeldung - Mi 06.07.2022 12:51

POL-OG: Friesenheim - Einsatz

Friesenheim Derzeit finden sich aufgrund einer potentiellen Bedrohungslage mit mutmaßlich familiärem Hintergrund mehrere Polizeikräfte im Umfeld einer Schule im Ortskern ein. Die genauen Umstände des Vorfalls sind aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zu einer konkreten Gefährdungssituation an der Schule soll es nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht gekommen sein.

