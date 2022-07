POL-OG: Ortenau - Aktuelle Warnung vor Schockanrufen

Friesenheim (ots) - Nachdem ein 56-Jähriger am Mittwochmittag seine ehemalige Lebenspartnerin in Friesenheim mit einer Pistole bedroht und zudem versucht hatte, sie in ein Auto zu zerren, gelang es den Beamten der Polizei im Rahmen eines Großeinsatzes ihn am Abend in Gottmadingen im Landkreis Konstanz vorläufig festzunehmen. Nach Alarmierung der Polizei gegen 11.45 Uhr wurde der Bereich um die Schule unmittelbar in die ...

