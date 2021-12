Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Radfahrende bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (08.12.2021), gegen 18:30 Uhr, fuhren ein 55-jähriger Radfahrer und eine 54-jährige Radfahrerin auf dem Radweg der Konrad-Adenauer-Brücke. Als der 55-Jährige die 54-Jährige überholen wollte, sollen sich die Lenker verkeilt habe, so dass beide Radfahrenden stürzten. Beide wurden leicht verletzt. Der Radfahrer musste zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Rädern entstand ein Schaden von ca. 400,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell