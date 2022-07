POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit sechs leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich Dinklage

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 02. Juli 2022, sind auf einem Parkplatz in der Gemeinde Ganderkesee zwei Pkw aufgebrochen worden, die auf einem Parkplatz im Bereich des Kreises in Schlutter abgestellt waren. In der Zeit von 08:00 bis 16:30 Uhr wurden Scheiben an einem VW und einem Opel eingeschlagen. Aus dem Opel entwendeten die Täter*Innen mehrere Sportartikel. Wer ...

