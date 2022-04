POL-OG: Wolfach - Rauchentwicklung im Wohngebäude

Achern (ots) - Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Dienstag in eine Werkstatt in der Karl-Bold-Straße. Gegen 1:40 Uhr schlug der Unbekannte ein Fenster eines Rolltores ein und gelangte so offenbar ins Innere. Nach einem hierdurch ausgelösten Alarm flüchtete er in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte nichts gestohlen worden sein. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Die ...

