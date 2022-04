POL-OG: Gaggenau, Oberweier - Verkehrsunfall mit E-Bike

Baden-Baden (ots) - Bislang Unbekannte machten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an mehreren abgestellten Sattelaufliegern an der Tank- und Rastanlage Baden-Baden zu schaffen, während die Fahrer in ihren Fahrzeugen schliefen. Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 4 Uhr wurden an insgesamt zehn Aufliegern die Planen aufgeschnitten, mutmaßlich mit dem Ziel, den ...

