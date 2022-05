Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Fulda. Eine 81-jährige Hyundai-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (18.05.) leicht verletzt. Gegen 12 Uhr befuhr eine 80-jährige Skoda-Fahrerin die Goethestraße in Fahrtrichtung Künzeller Straße und wollte in diese einbiegen, um weiter in Richtung Künzell zu fahren. Aus noch ungeklärter Ursache ordnete sich die 80-jährige Skoda-Fahrerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zum Abbiegevorgang in die falsche der beiden Fahrspuren, welche stattdessen in Richtung Stadtmitte führt, ein. Als sie den Fehler in Höhe der Einmündung Heinrichstraße bemerkte, bog sie verbotswidrig entgegen der erlaubten Fahrtrichtung in die Heinrichstraße (Einbahnstraße) in Fahrtrichtung Künzeller Straße ein. Anschließend beschleunigte die 80-Jährige ihr Fahrzeug, vermutlich um schnell aus der Gefahrenzone herauszukommen. Dabei fuhr sie in den nächstgelegenen Kreuzungsbereich ein, um auf die Künzeller Straße zu kommen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der 81-jährigen Hyundai-Fahrerin, welche die Künzeller Straße aus Richtung Künzell kommend befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (17.05.), gegen 22.30 Uhr, befuhr eine Skoda-Fahrerin aus Bebra die Max-Planck-Straße aus Richtung Ernst-Abbe-Straße kommend in Richtung B 83. In der Max-Planck-Straße fuhr sie aus ungeklärter Ursache auf das Heck eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Seat aus Trendelburg auf. Der Pkw aus Bebra verkeilte sich hierdurch mit dem Pkw aus Trendelburg und schob diesen noch einige Meter vor sich her, bis beide Fahrzeuge schließlich zum Stillstand kamen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld. Am Sonntag (15.05.), gegen 11:30 Uhr, parkte ein 29-jähriger Autofahrer aus Mücke seinen schwarzen Skoda Octavia ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Straße "In der Rambach".

Als er gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite fest. Vermutlich hat der bisher unbekannte Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

