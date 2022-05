Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Kennzeichen gestohlen - Versuchter Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-CX 500 eines roten Mazda CX5 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (18.05.). Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Friedloser Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Sonntag (15.05.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-HA 128 eines roten VW T2. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz im Bereich der Hochbrücke in der Breitenstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Geschäft

Friedewald. In ein Geschäft in der Straße "Im Rötchen" versuchten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (19.05.) einzubrechen. Gegen 3.50 Uhr überstiegen zwei bislang unbekannte männliche Personen den Zaun des Firmengeländes und begaben sich in Richtung des Geschäftsgebäudes. Mittlerweile hatten die installierten Sicherheitssysteme die beiden Männer erfasst, woraufhin diese vermutlich von der weiteren Tatausführung abließen und in Richtung Friedewald flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

