POL-OH: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Neuenstein (ots) - Am Mittwochvormittag, dem 18.05.2022, gegen 11:02 Uhr, wurde ein brennender Sattelzug auf der A 7, Gemarkung Neuenstein, Fulda in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld (West) und Homberg (Efze), gemeldet. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte stand der Sattelzug einer Firma aus Litauen, welcher mit Papierrollen beladen war, bereits in Vollbrand. Der 43-jährige ...

