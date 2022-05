POL-OH: Update: Brennender Sattelzug auf der A7

Fulda (ots) - Einbruch in Kindergarten Künzell. In der Nacht auf Dienstag (17.05.) brachen Unbekannte in der Grezzbachstraße in einen Kindergarten ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld, ein Tablet und verschiedene Schlüssel im Gesamtwert von ...

