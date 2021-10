Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 80-Jährige abgelenkt und bestohlen

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Taschendiebstahl ist es am Montagvormittag, 18. Oktober, gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Prälat-Caire-Straße gekommen. Eine 80-Jährige wurde von zwei Personen, einem Mann und einer Frau, angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Anschließend stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Der Mann war etwa 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hatte eine untersetzte Statur, dunkle kurze Haare, trug eine dunkle Jacke und sprach gebrochen Deutsch. Die Frau war ebenfalls circa 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und trug ein rotes Kopftuch sowie einen Mantel. Auch sie hatte eine eher untersetzte Statur und sprach eine für die 80-Jährige unbekannte Sprache.

Haben Sie etwas Auffälliges auf dem Supermarktparkplatz beobachtet oder können Angaben zu den beiden gesuchten Personen machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell