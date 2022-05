Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindergarten - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Werkstatt - Fahrradanhänger gestohlen

Einbruch in Kindergarten

Künzell. In der Nacht auf Dienstag (17.05.) brachen Unbekannte in der Grezzbachstraße in einen Kindergarten ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld, ein Tablet und verschiedene Schlüssel im Gesamtwert von circa 630 Euro. Es entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen am Dienstag (17.05.), zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr, in der Frankfurter Straße das amtliche Kennzeichen FD-SB 1312 von einem Lkw. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Werkstatt

Petersberg. In der Straße "Fronbachhof" brachen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (17.05.) in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebs ein. Die Täter zerstörten eine Scheibe, um ins Gebäude zu gelangen. Dort stahlen sie einen Bohrschrauber, ein Radio, ein Laubgebläse sowie eine Motorsäge im Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Es entstand etwa 150 Euro Sachschaden.

Fahrradanhänger gestohlen

Petersberg. Unbekannte stahlen zwischen dem 24. April und dem 17. Mai einen Fahrradanhänger der Marke Qeridoo aus dem Parkhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße. Der Anhänger hatte einen Wert von circa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

