POL-OH: Letzte Chance für das Einstellungsjahr 2022: Infoveranstaltung am 8. Juni im Polizeipräsidium Osthessen - Jetzt anmelden

Hersfeld-Rotenburg (ots) - In Auto eingebrochen Bad Hersfeld. Ein schwarzer Opel Zafira wurde in der Zeit von Dienstag (10.05.) bis Dienstag (17.05.) zum Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Langfinger an in dem Pkw befindliches Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Zudem entwendeten die Täter eine Parkerleichterungskarte. An dem Auto, das zur Tatzeit in der Straße "Am Weinberg" auf einem Parkplatz im Bereich einer Klinik abgestellt war, ...

mehr