Versuchter Einbruch in Schule - Drei Tatverdächtige festgenommen

Fulda (ots)

Petersberg. Nach einem Einbruchsversuch in eine Schule in der Straße "Im Heiligengarten" nahm die Polizei in der Nacht auf Dienstag (17.05.) drei Tatverdächtige fest.

Gegen 0.45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Fulda und teilte mit, dass mehrere Personen offensichtlich versuchten, in ein Schulgebäude einzubrechen. Kurze Zeit später gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizei Fulda, drei tatverdächtige Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren im Bereich des Tatortes festzunehmen. Einer weiteren Person, die nach bisherigen Erkenntnissen eine rote Jacke trug, gelang die Flucht über ein Garagendach in unbekannte Richtung.

Die drei festgenommenen Männer wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Hinweise, insbesondere zur vierten flüchtigen Person, bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

