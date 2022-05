POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Bebra. Am Montag (16.05.), gegen 16.30 Uhr, wollte ein 27-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Jaguar von der Göttinger Straße kommend an der Anschlussstelle Bebra-Nord nach links auf die B 27 einbiegen. Eine 71-jährige Skoda Fahrerin aus Dresden befuhr zeitgleich die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Sontra. Beim Einbiegen auf die B 27 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum seitlichen Zusammenstoß des Jaguars mit dem Skoda der vorfahrtsberechtigten Dresdnerin. Ein bei der Frau mitfahrendes achtjähriges Kind aus Rotenburg sowie die 71-Jährige wurden schwer verletzt in Kliniken verbracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 56.500 Euro.

Roller beschädigt - Zeugen gesucht

Bebra. Am Mittwoch (11.05.), gegen 17 Uhr, parkte ein Fahrer aus Bebra sein Leichtkraftrad am Parkplatz des Baggersees in Breitenbach. Als er gegen 19.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Kunststoffverkleidung fest. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (12.05.), in der Zeit von 17 Uhr bis 17:20 Uhr, parkte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen roten Mazda CX-5 in der Erfurter Straße Höhe Hausnummer 21. Ein unbekannter Fahrzeugfahrer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den roten Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfall mit Leichtverletzten

Niederaula. Am Montag (16.05.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Grebenau die B62 von Niederaula kommend in Fahrtrichtung Niederjossa. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Schlitz fuhr zeitgleich entgegengesetzt. Die 20-Jährige ordnete sich schließlich mit ihrem Fahrzeug nach links auf die BAB 7 Auffahrt ein und kollidierte dabei aus bislang unklarer Ursache mit der entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrerin aus Grebenau. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden in Höhe von circa 25.200 Euro.

Unfall mit Rollerfahrer

Schenklengsfeld. Am Montag (16.05.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus Hohenroda mit seinem Leichtkraftrad die Landecker Straße in Fahrtrichtung Oberlengsfeld. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda befuhr zum Unfallzeitpunkt die Kanalstraße und beabsichtigte nach derzeitigen Erkenntnissen über die Kreuzung in Fahrtrichtung Friedewalder Straße weiter zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß des Pkw mit dem vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Unfall mit Sachschaden

Ludwigsau. Am Montag (16.05.), gegen 21:30 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau die L3254 aus Richtung Niederthalhausen kommend in Richtung Beenhausen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Leitplanke. Da der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfallflucht auf Vulkanradweg

Herbstein. Am Samstag (14.05.), gegen 14 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Pedelecfahrer aus Lauterbach in Begleitung den Vulkanradweg von Herbstein kommend in Richtung Rixfeld. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein hinter ihm fahrender Rennradfahrer plötzlich gegen das Hinterrad des Pedelecs, wodurch dessen Fahrer nach links vom Radweg abkam und in die dortige Böschung stürzte. Der 60-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der zudem dabei entstandene Sachschaden beträgt 300 Euro. Der Rennradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Lauterbach

