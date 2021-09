Polizei Bochum

POL-BO: Kind (10) nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Bochum (ots)

Am Freitag (17.September) ist ein 10-jähriges Kind in Bochum bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Das Schulkind überquerte an der Frauenlobstraße 24 um 13.15 Uhr die Straße - zwischen zwei rückstaubedingt wartenden Fahrzeugen. Auf der Gegenfahrbahn wurde das Kind vom Wagen einer Herner Autofahrerin erfasst und fiel nach der Kollision auf die Fahrbahn. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus wurde der Junge wieder nach Hause entlassen

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell