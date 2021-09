Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (58) nach Sturz im Krankenhaus

Bochum (ots)

Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am 17. September (Freitag gegen 12.35 Uhr) nach einem Sturz ohne Fremdeinwirkung in ein Krankenhaus gebracht; sie verblieb dort stationär.

Die Frau befuhr den Radweg der Viktoriastraße in Richtung Schauspielhaus. In Höhe eines Cafe's am Konrad-Adenauer-Platz 5 nahm sie den dortigen Pfosten, welcher den Radweg vom Fußgängerweg trennt, zu spät war. Bei ihrem Ausweichversuch verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und verletzte sich schwer am Bein.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell